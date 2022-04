Dieta astrală are puteri magice. Ce să mănânci, în funcție de fazele lunii, ca să slăbești Dieta astrala dureaza 14 zile, timp in care luna scade de la stadiul de luna plina la stadiul de luna noua. Este perioada ideala pentru dezintoxicarea organismului și pentru inceperea curelor de slabire. Este perioada in care n-ar trebui sa te mai apropii de cafea, ceai (inclusiv cel verde), alcool, zahar, sare in exces, orez alb, paște, paine, aluaturi.Poți manca fructe, legume, carne de pui sau vita. Se bea apa din belșug și se poate consuma paine graham sau paine neagra.Dieta astrala. Luna noua, prima faza din dieta astralaIn aceasta zi, capacitatea organismului de a se dezintoxica este maxima,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

