Dieselul își continuă declinul - A avut doar 20% din piața mașinilor noi în UE trimestrul trecut Cota mașinilor diesel pe piața mașinilor noi din UE a continuat caderea rapida, ajungând la 20%, cu 10 puncte procentuale mai puțin decât situația de acum un an, arata datele ACEA. Tot așa de mult a scazut și cota mașinilor pe benzina, de la 52% din piața, la 42%. În acest context, hibridele au aproape 27% din piața, iar mașinile pur-electrice au 7,5%.



Mașinile diesel

Cota lor de piața a ajuns în Q2 de numai 20,4%, fața de 29,4% acum un an. Concret s-au vândut în Uniune 1,16 milioane de mașini pe motorina în șase luni, cu 100.000 mai puțin decât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

