Dieselgate: câți bani vor lua nemții de la Volkswagen VW va plati 620 de milioane de euro – grupul auto Volkswagen AG a anuntat a incheiat acorduri cu 200.000 din cei 260.000 de reclamanti care au luat parte la primul proces colectiv din Germania, legat de manipularea emisiilor, un scandal care a izbucnit in septembrie 2015. Inca 21.000 de cazuri sunt reanalizate pentru posibile […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

