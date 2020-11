Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare jucator Diego Maradona va suferi o operatie pe creier in urmatoarele ore, dupa ce medicii i-au descoperit un hematom subdural, potrivit presei argentiniene.Aceasta informatie a venit la scurt timp dupa ce medicul lui Maradona declarase ca fostul campion mondial, internat, luni,…

- Legenda fotbalului argentinian Diego Maradona va ramane cel putin inca o zi in spital deoarece se confrunta cu o anemie si cu o deshidratare moderata, scrie dpa, citandu-l pe medicul acestuia. ''Evolutia este buna, dar credem ca ar trebui sa mai ramana o zi'', a spus medicul Leopoldo…

- O vedeta a primit un mesaj din subconștient. Alarmata de cele vazute, aceasta s-a dus la medic pentru mai multe analize. Ce a descoperit specialistul la CT? Viața lui s-a schimbat extrem de tare de atunci. A visat ca are o tumora pe creier Mark Ruffalo este unul din actorii care a avut parte de […]…

- ''O persoana care a avut contact direct cu el prezinta simptome de Covid, deci, in contextul faptului ca Diego este un pacient cu risc, i-am prescris izolarea'', a declarat Leopoldo Luque, medicul lui Maradona, intr-un clip video difuzat de echipa sa de presa. Pentru moment, el nu prezinta…

- O femeie din Craiova, in varsta de 49 de ani, a ajuns la spital cu dureri puternice in zona pieptului. Medicul de garda a trimis-o acasa , spunandu-i ca are o nevralgie, deși certificatul de deces spune altceva. Ce boala avea Gabriela. A murit la trei ore dupa ce a fost trimisa acasa Gabriela Varzaru,…

- Președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, Sandra Alexiu, și președintele Asociației Medicilor de Familie Cluj, Emiliana Costiug, considera ca ar trebui sa se renunțe la diversele adeverințe medicale cerute de școli și gradinițe, deoarece prin vizitele inutile ale parintilor si…

- Statul a promis ca ajuta, cu materiale de protecție, pe cei din inia intai, care lupta contra COVID 19. Totuși, medicii de la centrele de permanența sunt suparați. ”Pe noi, Statul ne-a uitat. Ne vin pacienți din tot județul. Nu ști cine-ți intra pe ușa. Luam materiale cu bani din buzunarul propriu.…

- „Numarul de pacienți noi oscileaza intre 1.200 și 1.400 pe zi. In spital, pacienții se interneaza și se externeaza in ritm rapid. Insa la nivelul secțiilor ATI acest lucru nu funcționeaza. Pentru un pacient internat la ATI, perioada de internare este de cel puțin doua saptamani", a explicat dr. Virgil…