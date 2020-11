Dupa Emir Kusturica, cineastul britanic Asif Kapadia a creionat portretul campionului argentinian care s-a stins astazi din viața, la doar 60 de ani. Documentarul, prezentat in 2019 la Festivalul de Film de la Cannes, reconstituie, in special, episoadele delicate din Napoli, marcate de sex, droguri și legaturi cu mafia napoletana.... The post Diego Maradona, legenda fotbalului și eroul cinematografiei appeared first on Tabu .