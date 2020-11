Stiri pe aceeasi tema

- Fanii echipei de fotbal SCC Napoli sunt devastati de vestea mortii idolului lor, Diego Armando Maradona: „Fotbalul și-a pierdut Dumnezeul! Invața-i pe ingeri cum se joaca fotbal”, scriu ei. „Intreaga lume așteapta cuvintele noastre. Dar exista oare cuvinte care sa exprime durerea pe care o…

- Jorge, fratele lui Carlos Bilardo, antrenorul cu care Diego Maradona a castigat Cupa Mondiala in 1986, a declarat ca fostului tehnician i s-a inchis televizorul pentru a nu afla ca a murit starul argentinian. Bilardo are probleme de sanatate, el suferind de sindromul Hakim-Adams, boala neurodegenerativa,…

- In 2018, dupa partida Argentina - Nigeria 2-1 din optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal, Diego Maradona a fost dat ”mort” de un barbat care susținea ca e jurnalist in Argentina.Imediat dupa meciul la care Maradona asistase din tribuna și in care a avut un comportament ciudat, pe net a aparut…

- Gica Hagi, cel supranumit "Maradona din Carpați" pentru stilul sau care semana atat de mult cu starul argentinian, a fost șocat cand a aflat ca s-a stins Diego. Potrivit publicației Clarin, cel mai important ziar din Argentina, Maradona, aflat in locuința lui din Tigre, a suferit un stop cardiorespirator;Presa…

- Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona a incetat din viata la 25 noiembrie 2020, la varsta de 60 de ani, in urma unui stop cardiac, in locuinta sa, a anuntat agentul si prietenul sau, Matias Morla, potrivit EFE. Diego Armando Maradona, "El Pibe d'Oro" (copilul de aur), asa cum a…

- Maradona a parasit intr-o ambulanta clinica din Olivos, in fata careia s-au adunat numerosi fani si fotoreporteri. Vedeta a fost transportata la o resedinta din districtul Nordelta din apropiere de Buenos Aires, aproape de locul in care locuiesc fiicele lui si unde isi va continua recuperarea. Maradona…

- Legenda fotbalului argentinian Diego Maradona nu sufera de nicio complicatie neurologica si se recupereaza rapid dupa operatia pe creier, a declarat medicul fostului fotbalist, potrivit lefigaro.fr, potrivit news.ro."Tocmai l-am vazut, e treaz, cu o dispozitie foarte buna. Vindecarea ne uimeste,…

- Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona a fost internat intr-un spital din tara sa din cauza unor ''probleme de sanatate'' neprecizate, dar care nu au legatura cu COVID-19, iar starea sa nu este considerata una grava, a precizat medicul sau personal in presa de luni, citata…