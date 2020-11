Stiri pe aceeasi tema

- Diego Armando Maradona a murit azi, la varsta de 60 ani. Cauza decesului este stop cardiorespirator suferit in casa sa din Tigre. La inceputul acestei luni, cel supranumit El Pibe D’oro a suferit o intervenție chirurgicala pe creier pentru indepartatea unui hematom subdural (cheag de sange). M. S.

