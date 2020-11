Die Welt: La ce se poate aştepta Europa din partea lui Joe Biden – şi la ce nu Pentru europeni nu se vor schimba foarte multe lucruri dupa venirea lui Joe Biden la Casa Alaba, avertizeaza Die Welt. Iata de ce:

ÎN PRIMUL RÂND: Datorita politicii sale fata de UE si NATO, Trump se afla în mare parte sub traditia predecesorilor sai Clinton, Bush (tata si fiu) si Obama. Însa a formulat cu mai multa insistenta – si uneori prin mesaje izolate – necesitatea unei împartiri corecte a poverilor între partenerii transatlantici, respectiv nevoia de o mai mare responsabilitate din partea europenilor.

În pofida unor gesturi singulare,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

