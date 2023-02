Stiri pe aceeasi tema

- Rusia s-a intrebat joi daca Suedia are 'ceva de ascuns' in legatura cu exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream anul trecut, in timp ce a criticat Stockholmul pentru ca nu a impartasit informatii in cadrul investigatiilor in curs cu privire la aceste deflagratii, relateaza Reuters, potrivit…

Agenția spațiala din Rusia a anunțat ca va lansa o noua misiune in spațiu pentru a aduce pe Pamant doi cosmonauți ruși și un astronaut american aflați pe Stația Spațiala Internaționala (ISS). Decizia a fost luata dupa ce nava care i-a dus in spațiu pe cei trei a avut o problema tehnica.

Liderii mondiali s-au grabit sa invinovateasca Moscova pentru exploziile de-a lungul conductelor submarine Nord Stream. Dar o serie de oficiali occidentali se indoiesc acum ca Kremlinul a fost responsabil, conform The Washington Post.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis Consiliului Federației propunerea sa cu privire la eliberarea lui Aleksei Kudrin din funcția de presedinte al Curtii de Conturi din Rusia, relateaza Agentia de presa RIA NOVOSTI, cu referire la mesajul transmis de Anatoli Artamonov, presedintele comisiei…

Agentia de evaluare financiara S&P Global Ratings si-a revizuit marti estimarile privind avansul inregistrat in 2023 de economiile emergente, citand presiunile create de conflictul dintre Rusia si Ucraina, continuarea pandemiei de COVID-19 si inasprirea politicii monetare, transmite Reuters.

Intr-o conversație purtata cu Vovan și Lexus (doi comedianti rusi, n.r.) președintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat ca nu-și doreste un razboi cu Rusia, in contextul caderii unei rachete pe teritoriul republicii, relateaza Agentia de presa RIA NOVOSTI.

- Anchetatorii au gasit urme de explozibili la locul unde au fost avariate conductele Nord Stream, confirmand ca a avut loc un sabotaj, a declarat vineri un procuror suedez, conform CNN. Autoritațile suedeze și daneze investigheaza avarierea conductelor Nord Stream 1 și 2, care leaga Rusia și Germania…

Administratia instalata de Rusia in regiunea ucraineana Herson a declarat ca o serie de localitati, inclusiv orasul Herson, au ramas fara apa si energie electrica in urma a ceea ce a spus ca a fost un act de „sabotaj", anunța Mediafax.