Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem aproape de o schimbare istorica pentru viitorul Europei: eu si Viktor, fiecare pe propriul teren, lucram la o alianta care sa ii excluda pe socialisti. Azi incepe o calatorie", a declarat Matteo Salvini, la finalul intalnirii milaneze cu premierul maghiar. Salvini consolideaza axa suveranista…

- Tara noastra este ferita de canicula care s-a abatut asupra Europei, sustin specialistii, care afirma totusi ca stresul termic e resimtit de populatie in aceste zile din cauza oscilatiilor de temperatura si a umiditatii ridicate.

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega (Pro Romania) atrage atenția pe blogul sau personal ca ”Uniunea Europeana este scindata!”. De o parte, arata europarlamentarul, ”sunt cei care doresc mai multa integrare, de cealalta parte sunt cei care doresc mai multa suveranitate naționala. Punctul critic este…

- Romanii sunt din nou la coada Europei in privința puterii de cumparare. Nici la capitolul Produsului Intern Brut pe cap de locuitor nu stam mai bine. Romania are al treilea cel mai scazut nivel din Uniunea...

- Șeful guvernului populist italian, Giuseppe Conte, și Emmanuel Macron au lasat sa se vada vineri o anumita unitate privind gestionarea migrației, punandu-și speranțele intr-o mobilizare europeana pentru a gestiona aceasta criza care lovește Europa, exaspereaza Italia și amenința s-o doboare pe Angela…

- Respingerea de catre Italia a navei cu migranti reprezinta un mod de abordare ''rusinos'', dar responsabilitatea revine Europei ca intreg, a afirmat miercuri Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, intr-o declaratie pentru Reuters. ''Este rusinos. Ca european am…

- Nu conteaza ca Putin a fost pana de curand practic un paria in Europa, dupa interventiile sale militare in Ucraina, Crimeea si Siria; dupa amestecul in alegerile europene si stradaniile de a incita revolte populiste de dreapta pe tot cuprinsul continentului, dupa poluarea mediului politic cu stiri false…

- O criza in Italia este cel mai de temut scenariu in privinta viitorului Europei. Politicienii si economistii tin pumnii la unison din 2012 incoace: «Doamne, fa in asa fel ca investitorii sa nu paraseasca Italia.» De ce? In special pentru ca Grecia, care reprezenta mai putin de 2% din PIB-ul zonei euro,…