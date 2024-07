Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Spaniei s-a calificat in finala Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Frantei cu scorul de 2-1 (2-1), marti seara, pe Munchen Football Arena, in penultimul act.

- Selectionata Spaniei s-a calificat in finala Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Frantei cu scorul de 2-1 (2-1), marti seara, pe Munchen Football Arena, in penultimul act. Lamine Yamal a intrat in istorie pe stadionul din Munchen, la 16 ani si…

- Semifinala dintre Franța și Spania a inceput la ora 22:00, iar baieților lui Didier Deschamps nu le-a luat foarte mult pana sa deschida scorul. Kylian Mbappe, transferat la Real Madrid in aceasta vara, a renunțat la masca purtata in ultimele partide și i-a facut viața extrem de grea veteranului Jesus…

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Spaniei si Frantei, care are loc marti seara (22:00), pe Munchen Football Arena, in semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania:Spania: 23. Unai Simon - 22. Jesus Navas, 4. Nacho, 14.

- Nimeni nu a caștigat de doua ori Campionat European de Fotbal din postura de antrenor # Dintre cei 16 antrenori caștigatori de pana acum, 4 sunt nemți, 3 spanioli # Daca Luis de la Fuente va conduce „Furia Roja” catre gloria continentala, atunci Spania va egala Germania la numarul de selecționeri caștigatori…

- Didier Deschamps (55 de ani), selecționerul Franței, este de parere ca Spania, viitoarea adversara din semifinalele Campionatului European din Germania este cea mai buna echipa de la acest turneu final. Spania și Franța sunt primele echipe care au obținut calificarea in semifinalele de la Euro 2024.…

- Prestigioasa publicație franceza L'Equipe a fost extrem de dura cu Kylian Mbappe (25 de ani), dupa victoria cu Portugalia, scor 0-0, (5-3 d.pen.), in urma careia naționala condusa de Didier Deschamps s-a calificat in semifinalele Campionatului European din Germania. Kylian Mbappe, principala speranța…

- Spania merge in semifinalele Euro 2024 și-a eliminat Germania, țara gazda! „Furia Roja” a condus prin golul lui Dani Olmo (51), dar Florian Wirtz le-a stricat socotelile (89). S-a intrat in prelungiri, iar Mikel Merino (119) a adus golul calificarii. Spania se pregatește sa mearga la Munchen pentru…