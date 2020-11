Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul protestatar Cristian Dide se judeca cu cei de la USR, dupa ce aceștia au refuzat sa-i puna la dispoziție lista cu angajații partidului. Dide a caștigat procesul la Tribunalul București, dar USR a facut recurs și urmeaza judecata la Curtea de Apel București. Citește și: FARA PRECEDENT…

- Vaticanul a anuntat ca a deschis o investigatie, dupa ce contul oficial de Instagram al Papei Francisc a apreciat o fotografie deocheata a unui model din Brazilia. Un „Like“ pe Instagram a dus la deschiderea unei anchete la Vatican. Situatie a starnit controverse dupa ce s-a descoperit ca acesta a fost…

- Curtea de Apel București va lua azi, cel mai probabil, decizia definitiva in cazul firmei ce dilua dezinfectanții din spitale și a directorilor ei. Judecatoarele Lucreția Postelnicu și Iuliana Ciolca au ramas in pronunțare acum o luna și 9 zile și au amanat-o deja de doua ori.Pe 30 ianuarie 2019, directoarea…

- Curtea de Apel București a respins, luni, toate apelurile ca tardiv formulate dupa ce a admis excepția tardivitații invocate in dosarul in care Tribunaul București a validat mandatul de primar general al Capitalei pe numele lui Nicușor Dan.Citește și: DOSAR BREAKING - Cum era sa RATEZE DNA…

- Oricare va fi decizia Tribunalului Bucuresti, aceasta va putea fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.Tribunalul Bucuresti au stabilit cel de al 23 lea termen de judecata in dosarul Belina, cauza in care printre inculpati se numara si Sevil Shhaideh, fost vicepremier al Romaniei si fost angajat al…

- Ce se intampla azi cu Piedone. Zi importanta astazi pentru noul primar ales al Sectorului 5. Miercuri dupa-amiaza se judeca noul termen la Curtea de Apel București in dosarul Colectiv. Cele doua judecatoare vor da astazi decizia finala. Toata lumea așteapta sa vada care va fi soarta caștigatorului de…

- Termen nou, miercuri dupa-amiaza, la Curtea de Apel Bucuresti, in fata celor doua judecatoare care vor da decizia finala in procesul Colectiv.Cristian Popescu Piedone, condamnat in dosarul Colectiv pentru doua infractiuni de abuz in serviciu comise in timp ce era primar al sectorului 4, a reusit sa…

- Azi a fost primul termen din judecarea apelului in dosarul Colectiv. In plina stare de alerta din cauza pandemiei de coronavirus, sala de proces de la Curtea de Apel Bucuresti a fost arhiplina. Instanta a anuntat cand vor fi urmatoarele termene de judecata si a amanat azi procesul, pentru ca firma care…