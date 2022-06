Dicționarul viselor. Ce înseamnă, de fapt, când visezi un pește Dicționarul viselor. Ce inseamna, de fapt, cand visezi un pește. Ai visat un Pește și nu știi ce semnificație are? Totul depinde de modul in care visul s-a desfașurat. Peștele poate fi visat sub diferite forme și fiecare dintre ele semnifica ceva. Ce trebuie sa știi insa este ca la modul general, peștele are o legatura cu dezvoltarea personala și fertilitatea. Dicționarul viselor. Ce inseamna, de fapt, cand visezi un pește Daca o femeie viseaza pesti inotand, acestea raman insarcinate. Atunci cand peștele inoata, te gandesti la conceperea unui copil, mai spun specialistii. Oamenii asociaza deseori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

