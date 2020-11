Editorii celei mai cuprinzatoare lucrari lexicografice a limbii engleze, dictionarul Oxford, nu au reusit sa se limiteze la un singur cuvant care sa fie desemnat cuvantului anului 2020, ci au ales mai multe sintagme, informeaza DPA. ''In fiecare an, Oxford desemneaza pe baza datelor de utilizare Cuvantul Anului, care reflecta, intr-un cuvant sau o sintagma, etosul, starea de spirit sau preocuparile din ultimele 12 luni'', a precizat editura Oxford University Press intr-un comunicat dat luni publicitatii. ''Dar in 2020, asa cum se intampla si in vietile noastre de zi cu…