Dicționarul de vise: Ce înseamnă, de fapt, când visezi o ușă deschisă Dicționarul de vise: Ce inseamna, de fapt, cand visezi o ușa deschisa. Ți s-a intamplat vreodata sa iți apara o ușa in vis? Fie ca era deschisa, inchisa, fie ca așteptai in fața ei sau bateai la ea, fiecare lucru are o semnificație aparte. Astfel, conform dicționarului de vise, daca visezi o ușa deschisa inseamna ca dorințele tale se vor implini. Pe de alta parte, o ușa inchisa inseamna ca ai pierdut o ocazie importanta de a avansa. Dicționarul de vise: Ce inseamna, de fapt, cand visezi o ușa deschisa Daca vizeaza ca ciocani la o ușa, atunci norocul iți va surade, iar daca acesta se va deschide,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adesea se spune despre pariuri ca necesita mult noroc pentru a putea obtine profit, insa nu e mereu doar despre noroc. Chiar daca este un ingredient important pentru reteta succesului in acest domeniu, adevarul este ca inspiratia este la fel de importanta, iar gestionarea corecta a inspiratiei reprezinta,…

- Curtea de Apel București l-a condamnat la 13 ani de detenție pe fostul șef al ANAF Șerban Pop pentru luare de mita, potrivit portalului instanței. Decizia poate fi atacata cu apel. El a fost gasit vinovat ca a primit mita de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu 2,5 milioane de euro. Instanța a dispus…

- Ce inseamna AMG la autoturismele Mercedes-Benz. Cu siguranța ați auzit macar odata de abrevierea AMG, insa ce inseamna aceasta? AMG este un fel de icoana care semnifica cele mai performante modelel Mercedes-Benz. Cele trei litere pot fi intalnite, insa, și pe modele mai simple, dar care, la fel, se…

- “Faptul ca a scazut consumul de energie cu vreo 5% sa stiti ca nu inseamna neaparat ca romanii nu mai consuma. A crescut foarte mult si partea de prosumer, partea de oameni, de companii care isi folosesc energia regenerabila pentru autoconsum, isi pun panouri fotovoltaice pe acoperisuri, iar acest lucru…

- Se fac angajari la Poșta Romana și se anunța și o creștere a salariului mediu. Directorul general al instituției, Valentin Ștefan a vorbit la Antena 3 despre noi majorari ale salarilor angajaților. Valentin Ștefan precizeaza ca Poșta Romana face angajari, iar situația salariilor in instituție se afla…

- Unele persoane viseaza foarte des, iar altele rar, insa de cele mai multe ori cautam raspunsuri pentru lucrurile care ne apar in minte atunci cand dormim. Știai ce semnificație are visul in care te tunzi? Ce mesaj divin ți-a fost transmis.

- Potrivit Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), General Mills, fabricantul Haagen-Dazs, a rechemat voluntar mai multe tipuri de inghetata: Belgian Chocolate, Macadamia Nut Brittle, Cookies & Cream, Macadamia Nut Brittle, Belgian Chocolate comercializate in…

- Un britanic a murit și șase persoane au fost ranite dupa ce un iaht s-a lovit de stanci in largul coastelor italiene, potrivit Sky News. The post Un britanic a murit, alte șase persoane au fost ranite grav dupa ce un iaht s-a lovit de stanci, in Italia first appeared on Money .