Dicționarul de vise: Ce înseamnă când visezi o pisică bolnavă Dicționarul de vise: Ce inseamna cand visezi o pisica bolnava. Ți s-a intamplat vreodata sa visezi o pisica? In funcție de modul in care ai visat-o, aceasta are nenumarate semnificații. Pisicile sunt legate intuiție. Daca visezi o pisica moarta spre exemplu, inseamna ca in viața reala, un inamic va disparea, iar anumite lucruri rele nu te vor mai afecta. Dicționarul de vise: Ce inseamna cand visezi o pisica bolnava Daca visezi o pisica neajutorata in schimb, inseamna o deschidere catre viitor. De cealalta parte, o pisica bolnava inseamna ca trebuie sa te bazezi mai mult pe intuiția ta decat pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

