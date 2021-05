Dicționar de nume: Cimpoacă Numele Cimpoaca provine dintr-o porecla care are la baza cuvântul regional ciump, cu sensul &"bucata ramasa din ceva caruia i s-a taiat vârful&", &"partea ramasa dintr-un membru al corpului dupa amputare&", sinonim cu ciung, ciunt (despre mâini). La ciumpi, pronuntat cimp, s-a adaugat suf. -oc, ce imprima derivatelor sens augmentativ-depreciativ. Astfel a aparut porecla cimpoc, iar cimpoaca este forma de feminin a lui cimpoc. De la porecla Cimpoaca, atribuita unei femei, cu timpul, a devenit numele de familie Cimpoaca. Asemenea nume au aparut în cazul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

