Dicționar de nume: BALMUŞ Numele Balmus provine de la o porecla ce are la baza cuvântul balmos – termen culinar ce numeste o mâncare ciobaneasca în care se amesteca diferite ingrediente (zer gras stors din casul dulce, faina de papusoi, smântâna, unt, brânza, oua) si a carei pregatire variaza de la o localitate la alta. Cuvântul balmos, cu variantele balmus, balmuj, balmasi, balmaj, balmes, este atestat pe tot teritoriul românesc. El este întrebuintat si în sens figurat pentru notiunea de &"amestecatura&", mai ales în îmbinarea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

