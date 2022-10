Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul a transmis Chinei ca Papa Francisc este dispus sa se intalneasca cu președintele chinez Xi Jinping in timp ce ambii lideri se aflau in capitala Kazahstanului, dar China a spus ca nu era suficient timp, a declarat joi o sursa de la Vatican citata de Reuters, potrivit Mediafax. Fii…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca ințelege ca liderul chinez Xi Jinping are intrebari și ingrijorari cu privire la situația din Ucraina, dar l-a laudat pe liderul Chinei pentru ceea ce a spus ca este o poziție "echilibrata" cu privire la conflict. Fii la curent cu cele mai…

- Banca Centrala a Chinei (PBOC) a redus mai mult decat se estima rata dobanzii la facilitatea de creditare, dupa ce saptamana trecuta a adoptat noi masuri de relaxare, in cadrul eforturilor autoritatilor de la Beijing de a stimula economia, afectata de criza imobiliara si reaparitia cazurilor de COVID,…

- Lansarile de rachete chineze in jurul Taiwanului constituie o actiune nejustificata, semnificativa si disproportionata si SUA i-au transmis in mod clar Chinei ca nu cauta sa provoace o criza, a afirmat vineri secretarul de stat american Antony Blinken, informeaza Reuters si AFP. Fii la curent…

- China ar putea efectua "provocari militare", cum ar fi lansarea de rachete in apropierea Taiwanului, in cazul in care președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, viziteaza insula, a declarat SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele american Joe Biden si liderul Chinei, Xi Jinping, sunt asteptati sa discute joi, a declarat o sursa familiarizata cu acest plan, pe fondul noilor tensiuni legate de Taiwan si invazia Rusiei in Ucraina, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Administratia de la Beijing i-a indemnat pe liderii politici de la Londra sa nu mai exagereze riscurile atribuite Chinei, in contextul in care fostul ministru de Finante Rishi Sunak, candidat pentru postul de prim-ministru, a catalogat activitatile chineze ca fiind "cea mai mare amenintare".…