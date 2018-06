Dictatura managementului prost Sa ne facem socotelile exact. E posibil in Romania? Daca ai bani cash, da. Te duci la ATM in ziua de salariu, il scoți pana la ultimul sfanț, achiți tot ce ai, se marește cantitatea de numerar in circulație, și guvernul spune ca tot de la nepriceperea lui crește economia subterana, motiv sa dea cu controale in vama, plafonarea plaților cu bani-gheața, urmarirea bonului fiscal cu tombolele aferente. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

