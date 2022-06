Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe imagini aparute pe retelele sociale indica faptul ca unitatile de invatamant prescolar din Rusia se pregatesc, de asemenea, pentru ziua de 9 mai. Child abuse pic.twitter.com/lSaCSxv7HJ— Shaun Walker (@shaunwalker7) May 8, 2022 Politica regimului Putin de educare a copiilor in spiritul imperialist-militar…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca performanțele obținute de patinatoarea artistica adolescenta Kamila Valieva la Jocurile Olimpice de la Beijing din acest an nu ar fi putut fi obținute cu ajutorul unor substanțe interzise. Valieva, care a implinit 16 ani, a picat un test antidoping la campionatele…

- La inceputul lunii aprilie, in contextul razboiului declanșat de Putin in Ucraina și pe masura ce atrocitațile comise de armata Moscovei deveneau publice, guvernul Lituaniei a anunțat ca a oprit toate importurile de gaz rusesc, pe care l-a numit „toxic”. Pe un continent care se chinuie sa elimine dependența…

- Volodimir Zelenski a propus un „schimb” Moscovei. Președintele ucrainean vrea sa salveze cetațenii aflați in captivitate in Rusia, iar in schimbul acestora il va da pe deputatul și omul de afaceri Viktor Medvedciuk, un apropiat la președintelui rus. Volodimir Zelenski, propunere de schimb Victor Medvedciuk…

- Intalnirea dintre cancelarul Austriei, Karl Nehammer, și președintele rus, Vladimir Putin, s-a incheiat luni dupa-amiaza, dupa discuții care au durat aproximativ 90 de minute. Este prima vizita la Kremlin a unui șef de stat din Uniunea Europeana de la inceputul razboiului din Ucraina. La finele saptamanii…

- Rusia continua sa minimalizeze amploarea unei posibile excluderi din G20 dupa pornirea razboiului din Ucraina de catre Putin.„Formatul G20 este important, dar in circumstanțele actuale, cand majoritatea participanților se afla intr-o stare de razboi economic cu noi, nu se va intampla nimic groaznic”,…

- ”Daca vreo tara din UE accepta solicitarile umilitoare ale lui Putin de a plati petrolul si gazele in ruble, ar fi si cum ar ajuta Ucraina cu o mana, iar cu cealalta ar ajuta rusii sa omoare ucraineni. Fac apel la tarile competente sa faca o alegere inteleapta si responsabila”, a declarat ministrul…