- Criminalii care au ucis un copil, o femeie gravida, doua sau mai multe persoane, sau au omorat pe cineva cu premeditare nu vor mai beneficia de liberare condiționata, dupa ce Codul Penal a fost modificat astazi in Camera Deputaților, care este for decizional. Aceeași masura este valabila și pentru criminalii…

- Reprezentanții mai multor ONG-uri de tineret s-au intalnit la sfarșitul saptamanii trecute la Centrul de Afaceri și Expoziții cu autoritațile locale pentru a discuta pe marginea actelor procedural pentru aplicarea pe Legea 350, legea finanțarilor nerambursabile, prin care organizațiile de tineret pot…

- Astazi, spitalul poate prelua in condiții optime cazuri grave și critice de Covid 19 dar, bineințeles, este funcțional și poate fi oricand utilizat pentru orice alte tipuri de afecțiuni. Spitalul este complet echipat cu aparatura medicala ( 22 de unitați ATI, aparate de ventilatie, monitoare funcții…

- Impreuna cu toti colegii mei bacauani, miercuri am aprobat in Camera Deputatilor proiectul de lege care va duce la aparitia unui „DNA al Padurilor” – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu. Institutia va cerceta taierile ilegale si va trimite in judecata jefuitorii. Dovedind inca o data ca…

- Posibilitatea unui parinte de a-și lua concediu pentru supravegherea copilului și modalitatea de aplicare a acestei prevederi a fost votata cu unanimitate in Camera Deputaților, unde s-a dezbatut proiectul de lege privind Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 30/2020. Potrivit acestor prevederi, devenite…

- Sunt, ca imensa majoritate a concetațenilor mei, un om obișnuit, adica nespecialist in ale dedesubturilor legislației. Cunosc și respect prevederile legale uzuale sau referitoare la activitațile pe care fac. Dar ca o propunere legislativa poate fi considerata „adoptata tacit” in Camera Deputaților chiar…

- Camera Deputaților a votat Legea privind recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiunile medicale impotriva COVID-19. Astfel, cei din linia intai vor beneficia de un spor de pana la 30%, calculat la salariul de baza. In județul Bacau este vorba de circa 800 de cadre medicale, pentru…

