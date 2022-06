Dictatorul și Monstrul! ”Un monstru! Cand trimite Spetsnaz” titram ”lovitura” din 8 martie. Atunci cand avertizam ca seaca declarație publica a lui Vladimir Putin – ”Operațiunea militara speciala se desfașoara conform planului”! – este, din pacate, cam singurul adevar concret din teribilul razboi informativ purtat in ultimele saptamani. Iar acest adevar il știu cel mai bine miile de […] The post Dictatorul și Monstrul! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a reluat in discursul de la Moscova, de 9 mai, mesajul mincinos și propagandistic despre ceea ce a numit in continuarea ca fiind "operațiunea militara speciala" din Ucraina și atacurile la adresa NATO și a aliaților. "S-a iscat un sentiment de rusofobie in lume", a spus el.

- Dictatorul de la Moscova ar urma sa fie operat de cancer, a afirmat o sursa de la Kremlin, citata de publicatia britanica Daily Mail. Vladimir Putin ii va preda puterea cateva zile lui Nikolai Patrusev fost sef al Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), continuatorul KGB-ului.Putin il va numi așadar…

- Ieri, dupa o intrevedere cu președintele belarus, Alexandr Lukașenko, in cadrul unei conferințe de presa, Vladimir Putin a facut unele comentarii despre ceea ce se intampla in Ucraina. Desigur, nu a facut referire la tot ce e acolo folosind cuvantul razboi, ci doar operațiune speciala. El a spus ca…

- Vladimir Putin crede ca intreruperea livrarilor de gaz din Rusia spre țarile europene va duce la „criza alimentara, un nou val migrator, dezindustrializarea masiva a Europei și scaderea drastica a nivelului de trai al cetațenilor”. Dictatorul rus a facut afirmațiile, joi, dupa ce a anunțat ca plata…

- Unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin a declarat ca operatiunea din Ucraina nu se desfasoara pe cat de repede ar fi dorit Kremlinul, aceasta fiind cea mai importanta recunoastere publica de pana acum a Moscovei ca lucrurile nu se deruleaza conform planului sau, informeaza…

- Au existat evolutii ”pozitive” in negocierile in curs intre oficialii rusi si ucraineni, i-a transmis Vladimir Putin liderului belarus, Aleksandr Lukasenko, un aliat cheie al Rusiei, in cadrul unei intalniri la Moscova. De asemenea, Putin sustine ca Rusia si Belarus vor beneficia de pe urma sanctiunilor…

- Trista constatare, ridicarea restrictiilor anti-covid coincide cu intensificarea conflictului Rusia-Ucraina care deja are o dimensiune mondiala. Nicio tara nu poate ramane indiferenta la actiunile Rusiei, iar datorita sanctiunilor impuse Rusiei, a contramasurilor luate de Rusia, nicio tara nu va ramane…

- ”Operațiunea militara speciala se desfașoara conform planului”! Aceasta declarație seaca a lui Vladimir Putin este, din pacate, cam singurul adevar concret din teribilul razboi informativ purtat in ultimele doua saptamani. Pentru ca, da, planul criminal al monstrului Putin se afla in grafic! Iar cel…