Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a testat o racheta intercontinentala (ICBM) interzisa pentru prima data din 2017 încoace, potrivit Coreei de Sud, relateaza BBC. Racheta, care a cazut în apele de la sud de Japonia, a zburat mai bine de o ora și a atins o altitudine de peste 6.000 km. Oficialii…

- Coreea de Nord a lansat, joi, o posibila racheta balistica intercontinentala in apele de pe coasta de vest a Japoniei, a declarat viceministrul japonez al apararii, potrivit CNN. Daca informația se confirma, aceasta ar fi racheta cu cea mai mare raza de acțiune lansata de nord-coreeni, din 2017 pana…

- "Aceste tiruri sunt cu siguranta destinate sa testeze elementele acestui nou sistem inainte ca Phenianul sa treaca la o lansare completa, pe care ar putea incerca sa o disimuleze ca o lansare spatiala", a adaugat el.Phenianul a afirmat deja dupa aceste tiruri de la sfarsitul lui februarie si inceputul…

- Coreea de Nord este una dintre puținele țari care poate lansa arme nucleare și rachete cu tehnologie avansata, dar și singura in stare sa se opuna Statelor Unite și sa „zguduie lumea” cu testele sale balistice, s-a laudat, marți, 8 februarie, regimul de la Phenian, potrivit Reuters . Declarațiile belicoase…

- Coreea de Nord s-a laudat marti ca este una dintre putinele tari ale lumii dotate cu arme nucleare si cu rachete avansate si singura care se împotriveste Statelor Unite, „cutremurând lumea” prin testele cu rachete efectuate.Luna ianuarie a fost una record în privinta…

- Coreea de Nord a publicat fotografii din spatiu cu racheta balistica lansata duminica, cea mai puternica din ultimii cinci ani, scriu BBC și News.ro. Fotografiile neobisnuite realizate din spatiu arata parti din Peninsula Coreeana si zonele înconjuratoare. Phenianul a confirmat luni ca…

- Coreea de Nord a efectuat duminica cel mai importanta test de dupa 2017, trimițând în spațiu o presupusa racheta balistica cu raza intermediara de acțiune, aceasta țara ce dispune de arme nucleare parând cu un pas mai aproape de reluarea testelor de rachete cu raza lunga de acțiune,…

- Coreea de Nord a tras duminica, in Marea de Est, cu ceea ce pare a fi racheta balistica cu cea mai lunga raza de acțiune din 2017. Japonia, Coreea de Sud și SUA au condamnat testul de armament, cel de-al șaptelea efectuat de Phenian in luna ianuarie a acestui an, noteaza CNN. Oficialii japonezi și sud-coreeni…