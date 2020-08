Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump le-a jignit luni pe coordonatoarea executivului pentru combaterea pandemiei de COVID-19, dr. Deborah Birx, pe care a numit-o „patetica”, și pe șefa Camerei reprezentanților, Nancy Pelosi, pe care a facut-o „nebuna”. El este nemultumit ca Deborah Birx s-a aratat prea…

- CS Universitatea Craiova, liderul dn Liga 1, se lupta cu CFR Cluj pentru titlul de campioana, iar cele doua se vor intalni in utlima etapa, intr-un meci care ar putea crea probleme mari in Craiova. Andrei Preda, unul dintre liderii Peluei Sud 97, care este alaturi de FC U Craiova, echipa din Liga 2,…

- Un cuplu casatorit din Statele Unite a fost sub acuzare pentru incalcarea regimului armelor dupa ce a indreptat arme catre protestatarii din afara locuinței lor din St. Louis, Missouri, relateaza BBC. Avocații Mark și Patricia McCloskey au scos armele dupa ce protestatarii care cereau justiție sociala…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a respins, joi, acuzatiile lui John Bolton, catalogandu-l drept "mincinos" pe fostul consilier prezidential, in timp ce Administratia Chinei a negat orice legatura cu situatia politica de la Washington.John Bolton, fost consilier prezidential pentru Siguranta…

- Președintele CJ Neamț Ionel Arsene lanseaza un atac fara precedent la adresa PNL dupa ce in spațiul public a aparut fotografia controversata de la ziua premierului Orban.„CAT VA MAI RABDA PAMANTUL LEPRELOR??!! In vreme ce romanii sunt amendați și traiesc sub restricțiile Starii de Alerta,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca va contesta in instanta decizia CNCD de a-l amenda pentru discriminare, in urma unor afirmatii facute la adresa sefului statului. "Astazi, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a hotarat sa ma amendeze pentru ca utilizarea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a fost amendat, miercuri, de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu 2.000 de lei pentru discriminare si incalcare a dreptului la demnitate, in urma unor afirmatii facute la adresa sefului statului, Klaus Iohannis. Tariceanu a facut…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor critica dur decizia președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de a contesta amenda primita de la CNCD pentru declarațiile facute pe tema autonomiei Ținutului Secuiesc."CNCD spune ca o comunitate a fost discriminata, a fost lezata demnitatea unui grup etnic și…