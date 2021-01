Stiri pe aceeasi tema

- Media de stat din Coreea de Nord a dezvaluit un nou portret oficial al liderului Kim Jong-un in care acesta apare in uniforma militara alaturi de o arma si un binoclu. Este prima astfel de imagine a liderului nord-coreean de la preluarea puterii, semnaland o schimbare de stil in urma ultimului Congres…

- Lupta cu pandemia nu s-a terminat și avem de gestionat o criza economica fara precedent, care afecteaza sever ramuri ale economiei și distruge locuri de munca. Marea provocare este cum sa avem redresare, creștere economica cu consolidare fiscala/bugetara in anii ce vin, se arata in raportul de analiza…

- Un nord-coreean, capitan al unei nave de pescuit, a fost executat in public pentru ca a ascultat posturi de radio in timp ce se afla in larg, relateaza Insider, citat de HotNews.ro.Barbatul a fost acuzat ca a ascultat Radio Asia Libera (RFA), post finanțat de guvernul Statelor Unite care difuzeaza timp…

- Astfel, incepand de maine, in cadrul campaniei „TNI 180 – stagiuni nationale neintrerupte", institutia deschide expozitia „Spectacolul Istoriei", realizata in parteneriat cu Primaria Iasi, Muzeului Judetean de Istorie Brasov si Muzeului Literaturii Romane. Iesenii vopr putea admira imaginile pe pietonalul…

- 12 scriitori vor fi premiati vineri de Uniunea Scriitorilor si de Primaria Municipiului Iasi, prin Casa de Cultura „Mihai Ursachi" a Municipiului, in cadrul Galei Scriitorii Anului. Evenimentul va avea loc pe 6 noiembrie, de la ora 18, putand fi urmarit online pe pagina oficiala a Casei de Cultura si…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi pe Twitter, ca este „consternat” de atacul care a avut loc la Nisa. Seful statului a mai spus ca Romania sprijina Franta in lupta impotriva extremismului.„Am fost consternat ca aflu despre teribilul atac de la Biserica Notre Dame din Nisa. Gandurile…

- Cincisprezece fotografii colorizate digital, care surprind imagini din Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj-Napoca de la sfarsitul secolului al XIX-lea si din primele trei decenii ale secolului al XX-lea, vor fi prezentate, in fiecare zi de marti si de joi, pe pagina de Facebook si pe contul oficial…

Un tanar de 20 de ani a primit cea mai mare amenda data vreodata in Romania, pentru nereguli la regimul rutier. Șoferul, din orașul Siret, județul Suceava s-a ales și cu un cumul de amenzi care se ridica la suma de 20.880 lei și cu permisul suspendat pana in 2024 pentru 16 nereguli la regimul rutier.