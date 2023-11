Statele Unite ale Americii recunosc importanta strategica a Romaniei si raman angajate sa-i asigure sprijin, a declarat, luni, adjunctul sefului de misiune al Ambasadei SUA la Bucuresti, Michael Dickerson. El a participat la deschiderea Misiunii Comerciale Aerospatiale si de Aparare din Europa Centrala si de Sud-Est, care are loc in perioada 12 – 17 noiembrie, […] Articolul Dickerson (Ambasada SUA): Statele Unite ale Americii recunosc importanta strategica a Romaniei apare prima data in Monitorul de Vrancea .