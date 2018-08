Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana Romaniei, FCSB, a ratat calificarea in grupele Europa League la fotbal, joi seara, desi a invins formatia austriaca Rapid Viena cu scorul de 2-1 (2-0), pe Arena Nationala din Bucuresti, in mansa a doua a play-off-ului. Rapid Viena s-a calificat grupe dupa ce in tur castigase…

- Antrenorul Nicolae Dica are parte de liniste inaintea meciului retur din playoff-ul Europa League cu Rapid Viena. Actualul selectioner al nationalei U21 a Romaniei, Mirel Radoi, a spus ca soarta tehnicianului ros-albastrilor nu depinde de calificarea FCSB-ului in grupele competitiei...

- Singurele dileme ale lui Dica pentru meciul crucial cu Rapid Viena, dezvaluite de Becali: "Echipa se stie, astea sunt singurele intrebari!". Cum ataca vicecampioana calificarea in grupele Europa League

- FCSB s-a impus la Ovidiu cu 1-4, iar Dennis Man a marcat golul de 2-0 in minutul 52 al partidei. Mijlocasul ros-albastru a declarat la finalul partidei ca echipa lui Dica, desi era in avantaj pe final de meci, a suferit in ultimele minute. In 10 oameni inca din minutul 5,...

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca va efectua schimbari in primul unsprezece in partida cu FC Viitorul din Liga I pentru a odihni o parte din jucatori inaintea returului „infernal” cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League, informeaza…

- Steliano Filip (24 de ani) a fost inclus in lotul lui Hajduk Split care va face deplasarea la Bucuresti, pentru duelul cu FCSB, informeaza mediafax. Fundasul roman nu a facut parte din lot in mansa tur a turului 3 din Europa League, dar, constrans de accidentari si de problemele din vestiar,…

- FCSB iși incepe astazi parcursul european, vicecampioana Romaniei urmand sa joace in depalsare cu Rudar Velenje, in turul II al preliminariilor Europa League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Prima TV, de la ora 18:30. Tehnicianul Nicolae Dica aliniaza un prim '11" in care se regasesc…

- Cine transmite meciurile din cupele europene la fotbal. FCSB se vede la Prima TV și la Pro TV. CFR Cluj – Malmo, manșa I din turul 2 preliminar al Champions League, se disputa astazi, de la ora 19.00. Partida va fi imparțita intre Look, Digi și Telekom. Returul, programat miercuri, 1 august, nu e inca…