Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a caștigat aseara, pe Arena Naționala, manșa decisiva cu Saburtalo, scor 4-2 (0-1 in tur), și s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League.Meciul a reprezentat debutul lui Nicolae Dica (42 de ani) in cel de-al doilea sau mandat la FCSB. Pentru aceasta partida, noul antrenor a mizat…

- FCSB a caștigat manșa decisiva cu Saburtalo, scor 4-2 (0-1 in tur), și s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League! Gigi Becali, finanțatorul vicecampioanei, a fost entuziasmat de primul meci cu Nicolae Dica pe banca. In turul 3 preliminar, FCSB va da peste Dunajska Streda (Slovacia).…

- FCSB a caștigat manșa decisiva cu Saburtalo, scor 4-2 (0-1 in tur), și s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League! Florinel Coman (24 de ani) spune ca banderola i-a oferit o motivație suplimentara și ca vrea sa traga echipa dupa el. In turul 3 preliminar, FCSB va da peste cel mai probabil…

- Pompiliu Stoica (45 de ani), tatal lui Ianis Stoica, fotbalist titularizat de Nicolae Dica in returul cu Saburtalo din turul II al Conference League, și-a facut apariția la Arena Naționala pentru a urmari duelul din aceasta seara. Dupa 0-1 in turul cu Saburtalo, FCSB joaca in aceasta seara, de la ora…

- FCSB și Saburtalo se vor infrunta pe Arena Naționala, in manșa secunda din turul doi preliminar din Europa Conference League. In tur formația din Georgia a caștigat cu 1-0. Meciul se va desfașura joi de la ora 20.00 și va fi transmis in direct in Romania de un singur post de televiziune. Gigi Becali…

- FCSB - Saburtalo, manșa secunda a turului II preliminar Conference League se joaca joi, 28 iulie, de la 20:30. Partida care consemneaza debutul lui Nicolae Dica pe banca roș-albaștrilor poate fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro. Meciul este televizat pe Pro TV FCSB - Saburtalo, live de la 20:30 Click AICI…

- CS Universitatea Craiova - Vllaznia și FCSB - Saburtalo, manșele decisive din turul II preliminar Conference League, ambele cu incepere de la 20:30, au fost antamate de televiziuni. Astfel, duelul retur dintre FCSB - Saburtalo (0-1 in tur), de pe Arena Naționala, se va vedea pe ProTV. E primul meci…

- Gabi Balint a criticat in termeni duri jocul prestat de FCSB pe terenul georgienilor de la Saburtalo, 0-1, din preliminariile Conference League. Daca trece de Saburtalo, FCSB va da peste cel mai probabil de Dunajska Streda (Slovacia), dupa ce aceștia s-au impus in deplasarea de la Vikingur (Insulele…