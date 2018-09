Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana Romaniei, FCSB, a ratat calificarea in grupele Europa League la fotbal, joi seara, desi a invins formatia austriaca Rapid Viena cu scorul de 2-1 (2-0), pe Arena Nationala din Bucuresti, in mansa a doua a play-off-ului. Rapid Viena s-a calificat grupe dupa ce in tur castigase…

- Veste buna pentru Filipe Teixeira (38 de ani). Mihai Stoica (53 de ani) a anuntat, joi seara, inaintea meciului cu Rapid Viena, ca portughezul va continua sub comanda lui Nicolae Dica si in a doua parte a sezonului, indiferent daca FCSB se califica sau nu in grupele Europa League.

- FCSB - Rapid Viena se joaca joi, de la ora 21:30, pe Arena Nationala, iar Dica nu se poate baza in returul play-off-ului Europa League pe serviciile portarului Cristi Balgradean. Titular va fi Andrei Vlad, iar Ilie Dumitrescu, fosta glorie a ros-albastrilor, e convins ca acesta va avea...

- Nicolae Dica, antrenorul de la FCSB, a explicat in cadrul unei conferințe de presa modul prin care va incerca sa-și motiveze jucatorii inaintea returului cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League. In prima manșa, austriecii s-au impus cu 3-1. "Am pregatit ceva maine pentru a-i motiva, sper sa fie…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca va efectua schimbari in primul unsprezece in partida cu FC Viitorul din Liga I pentru a odihni o parte din jucatori inaintea returului "infernal" cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League. "Va fi…

- Dorinel Munteanu a vorbit, la ProSport Live, despre prestatia din meciul FCSB-ului cu Rapid Viena, scor de 1-3, dar si despre sansele pe care echipa lui Nicolae Dica le mai are la calificare. Fostul mijlocas al echipei nationale considera ca vicecampionana Romaniei are posibilitatea sa...

- FCSB infrunta joi Rapid Viena in play-off-ul Europa League. Nicolae Dica are in plan sa inceapa meciul de maine cu pustiul de 19 ani Olimpiu Moruțan in locul suspendatului Florin Tanase. Rapid Viena - FCSB e joi, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Trei mari absente va avea FCSB…

- FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa League dupa ce a trecut de Hajduk Split, 2-1. In tur, scorul a fost 0-0. FCSB va juca in play-off-ul cu Rapid Viena, care a trecut de Slovan Bratislava Meciurile din barajul pentru Europa League vor avea loc pe 23 și 30 august! Dupa calificarea obținuta la ultima…