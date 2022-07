FCSB - FCU Craiova 1-1 | Nicolae Dica, antrenorul roș-albaștrilor, a remarcat la final diferența dintre cele doua reprize. „Prima repriza nu a fost foarte buna. Defensiv nu i-am inchis. Ne-am dus in presing, am recuperat baloane, dar am avut probleme pe contraatacurile lor, ne-au pus probleme mai ales cu Bauza, un jucator de calitate. N-am avut posesia pe care o vreau, n-am pus presiune, ne-am creat puține ocazii. ...