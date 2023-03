Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni a remizat vineri seara cu Rapid, scor 0-0, in etapa 26 din Superliga. Astfel, Nicolae Dica a ramas neinvins pe banca lui Mioveni. Are doua victorii și trei egaluri in Liga 1, obținand 9 puncte. Inainte de venirea lui Dica,CS Mioveni reușise sa stranga tot atatea puncte in primele 21 de etape.…

- U Cluj - CS Mioveni 2-2. Nicolae Dica (42 de ani) a tras concluziile la finalul remizei de la Mediaș. Programul complet + rezultatele din Liga 1 „Am inceput bine meciul, am reușit sa marcam doua goluri. In prima repriza, nu am fost suficient de agresivi la mijlocul terenului, n-am recuperat multe mingi,…

- „Cei care au salvat echipa au si ingropat-o”, mai spune primarul Cum comentați ultimele rezultate ale CS Mioveni, doua victorii și un egal? – Așa cum am spus din luna decembrie, eu nu ma mai ocup de fotbal. Deci, sunt doar un suporter al CS Mioveni, restul este meritul lui Nicolae Dica, al jucatorilor…

- Surpriza mare la Arad! UTA a pierdut, scor 1-2, partida sustinuta sambata, pe teren propriu, in fata ultimei clasate, CS Mioveni. Disputa a contat pentru etapa 23 din Superliga. Golurile invingatorilor au fost semnate de Benchaib (’9, ’45 – penalti).Gazdele au redus din diferenta prin Milosevic, cu…

- Basarab Panduru a vorbit despre primul debutul lui Nicolae Dica pe banca lui CS Mioveni. Argeșenii au caștigat cu Petrolul, 1-0, in etapa #22 din Superliga. „E o victorie mare pentru Dica, pentru ca i-au venit jucatori noi recent. A bagat mulți dintre cei care erau inainte, doar 3 au fost noi azi. …

- CS Mioveni a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 1-0 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 22-a a Superligii de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Nicolae Dica nu mai vrea sa auda de o colaborare cu FCSB. A lucrat de doua ori acolo și de fiecare data a plecat cu scandal. Antrenorul a explicat de unde a pornit conflictul cu Gigi Becali, de acum doua luni, in urma caruia a decis sa-și dea demisia. Niciodata la FCSB. Nicolae Dica a […] The post Nicolae…