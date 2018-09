Dică: Ne aşteaptă o partidă foarte grea cu CFR Cluj Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca partida cu CFR Cluj, contand pentru etapa a opta a Ligii I, va fi una foarte dificila, avand in vedere calitatile campioanei Romaniei. “Intalnim campioana Romaniei, o echipa foarte buna, cu jucatori cu experienta, agresiva pe teren propriu. Chiar daca si ei au ratat calificarea in grupele cupelor europene consider ca este in continuare o echipa buna si ne asteapta o partida foarte grea. Este important ca suntem ca maine seara sa facem o partida buna si sa luam cele trei puncte. Sper sa castigam,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

