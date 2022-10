Stiri pe aceeasi tema

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat ca se va retrage de la echipa și din fotbal, dupa umilința in fața danezilor de la Silkeborg, asta dupa ce echipa sa a pierdut cu un rușinos 10-0 la general. Becali a spus ca nu mai are ce sa discute cu nimeni din club, nici macar cu Meme Stoica,…

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, și-a pierdut rabdarea, dupa ce roș-albaștrii au ajuns pe un dezastruos loc 14 in campionat și risca sa nu prinda play-off-ul. Astfel, latifundiarul din Pipera, i-a trasat ca obiectiv lui Nicolae Dica sa ajunga in play-off pana in luna decembrie.

Gigi Becali, om al recunoștinței. Patronul FCSB-ului a anunțat ca a decis sa-i mai acorde timp lui Marco Dulca doar pentru ca mijlocașul a contribuit la calificarea echipei in grupele Conference League.

Finanțatorul FCSB Gigi Becali ii transmite lui George Simion sa iși iubeasca soția. Patronul FCSB nu a participat la nunta liderului AUR.

Fotbalistul formatiei UTA Arad, David Miculescu (21 de ani), si jucatorul echipei CS Mioveni, Bogdan Rusu (32 de ani), au fost transferati, luni, de FCSB, cei doi atacanti fiind prezentati oficial intr-o conferinta de presa de patronul Gigi Becali, anunța agerpres.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, anunța, in urma cu cateva zile ca va ieși categoric din fotbal și incearca sa vanda tot pentru a-și recupera banii investiți. Acum, Gigi Becali susține ca s-a razgadit, iar faptul ca va incasa banii pe Florin Tanase, ca incep sa intre și alte sume in conturile…

Patronul celor de la FCSB pare sa iși fi pierdut rabdarea cu antrenorul Toni Petrea, dupa doua rezultate dezamagitoare. Becali ar fi decis sa il dea afara pe Toni Petrea, iar in locul sau ar fi dorit Nicolae Dica.

Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi seara, ca echipa sa nu mai are valoare, dupa esecul cu FC Saburtalo din Georgia, scor 1-0, in Conference League, anunța news.ro.