- Florin Lovin (40 de ani), 4 ani fotbalist la FCSB, nu ii vede pe Florinel Coman și Octavian Popescu potriviți pentru rolul de capitan. De la plecarea lui Florin Tanase in Emiratele Arabe Unite, banderola de capitan de la FCSB a fost mutata in principal intre brațele lui Florinel Coman și Octavian Popescu.…

- Pro Arena va transmite partidele din etapa #6 a grupelor Conference League, FCSB - West Ham și Ballkani - CFR Cluj. Ballkani - CFR Cluj se joaca joi, de la ora 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro.FCSB - West Ham se joaca joi, de la 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro Partida FCSB-ului va fi transmisa…

- Gigi Becali a intrat in direct la televiziune dupa meciul Universitatea Craiova – FCSB și și-a criticat doi dintre favoriți: Florinel Coman și Octavian Popescu. Patronul a anunțat ca schimba strategia și ca va aborda partidele din Europa Conference League cu jucatorii de rezerva pentru ca se teme ca…

- Nicolae Dica are probleme de lot inaintea derby-ului cu CSU Craiova din etapa #11 a Ligii 1. Doi titulari s-au accidentat și sunt incerți pentru meciul de duminica din Banie. CSU Craiova - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi 1, Prima 1 și OrangeSport 1. Mihai…

- Lucian Goian (39 de ani), fost fundaș la echipe precum Dinamo, Astra și CFR Cluj, considera ca Nicolae Dica, antrenorul de la FCSB, nu a fost inspirat cu schimbarile facute la Londra, in eșecul cu West Ham (1-3). In avantaj din minutul 34, FCSB a fost egalata pe London Stadium in minutul 69, dupa un…

- CFR Cluj și FCSB nu au inceput prea bine aventura in grupele Conference League 2022. Campioana Romaniei a smuls in extremis un punct din deplasarea din Kosovo, in timp ce FCSB a pierdut duelul de la Londra, cu West Ham, chiar daca s-a aflat la conducerea jocului mai bine de 60 de minute. Campioana Romaniei…

- West Ham a invins-o pe FCSB, scor 3-1, in primul meci pentru echipa lui Nicolae Dica in grupele Conference League. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, l-a criticat pe Nicolae Dica pentru schimbarile facute in timpul meciului. In minutul 69, la scorul de 1-1, Nicolae Dica i-a bagat pe teren pe Octavian…

- Problemele de la Blue Air le dau batai de cap fanilor romani care voiau sa mearga la meciul West Ham – FCSB. Mulți dintre ei iși cumparasera bilete de avion la aceasta companie, iar acum trebuie sa gaseasca alte variante. Gheorghe Mustața este convins ca echipa lui Nicolae Dica va avea 7.000 de susținatori…