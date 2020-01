Diavolul din Alpi a lovit din nou

Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer, 38 de ani, 3 ATP, s-a calificat, luni, in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut in cinci seturi, 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8), 6-3, fata lui Tennys Sandgren, 28 de ani, 100 WTA.Partida a durat trei ore și 31 de minute a fost caștigata de sportivul elvețian, dupa ce acesta a salvat…

- Roger Federer, favorit 3, este ultimul jucator calificat duminica in sferturile de finala ale Australian Open de la Melbourne, primul Grand Slam al anului, dupa ce l-a invins pe ungurul Marton Fucsovics cu 4-6, 6-1, 6-2, 6-2. Federer, 38 ani, il va infrunta in sferturi pe americanul Tennys Sandgren,…

Jucatorul american de tenis Tennys Sandgren s-a calificat in sferturile de finala la Australian Open, dupa ce a trecut de italianul Fabio Fognini, scor 7-6 (7/5), 7-5, 6-7 (2/7), 6-4, potrivit news.ro.

- Roger Federer s-a jucat efectiv cu trairile fanilor sai, elvețianul oferindu-le acestora o partida interzisa cardiacilor. John Millman a jucat încântator pe alocuri, victoria lui Federer venind dupa un meci dramatic de cinci seturi, 10-8 în tiebreak-ul decisivului.