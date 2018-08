Diasporiada: ”E aici ceva care lipsește…” Mitingul numit, atat impropriu, al diasporei pune o pecete a rusinii pe Anul proclamat al Centenarului. Trista, penibila si periculoasa operatiune aruncata pe piata (la propriu si la figurat) pare sa fi fost gandita si pregatita la fel de meticulos ca o aselenizare, dar rezultatul a fost un fiasco pe linie. Toti implicatii au iesit […] The post Diasporiada: ”E aici ceva care lipsește…” appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

- Actorul Andreas Petrescu a scris pe pagina lui de Facebook opinia sa, de om care incearca sa fie nepartinitor, despre Mitingul diasporei, de sambata, 10 august. „Hai sa ne echilibram un pic. Evident, daca esti #rezist, Jandarmeria acționeaza cu violența nejustificata. Oamenii fluierau si jandarmii dadeau…

- Peste 5.000 de sibieni protesteaza, sambata seara, pe strazile din oraș, avand pancarte cu mesajul „La 100 de ani de la Unire, Deșteapta-te, romane”. La Cluj sunt in strada peste 3.000 de oameni, iar la Timisoara aproximativ 2.000 de oameni. (Reduceri mari la jocuri PC) Peste 5.000 de sibieni protesteaza,…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat ca nu mai puțin de 64 de echipe operative, formate din polițiști și procurori, lucreara la identificarea celor care au creat violențele la Mitingul diasporei. „Urmare a violentelor de aseara, Politia Romana, impreuna cu procurorii Parchetului de pe…

- Jandarmii au identificat, la mitingul diasporei de sambata din Piața Victoriei, un tanar in varsta de 18 ani, ce avea asupra sa un cuțit, informeaza Jandarmeria Capitalei, care precizeaza ca acesta a fost condus la secția de poliție. Alt barbat a fost amendat cu 500 lei pentru acțiuni violente. (Cele…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susținut ca declarația președintelui Iohannis este practic un act de subminare a autoritații statului și un indemn la reluarea violențelor, șeful statului dovedind ”inca o data ca este sponsorul politic al violenței și al manifestarilor extremiste”. Citește și: Au fost…

- Peste 60 de persoane au avut nevoie, in ultima ora, de asistența medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violențelor din Piața Victoriei, de la mitingul diasporei, potrivit ISU București-Ilfov. Numarul total al intervențiilor echipajelor medicale a ajuns la 172. (Reduceri mari la jocuri PC) Potrivit…

- Reprezentanții Jandarmeriei București precizeaza ca forțele de ordine au folosit spray-urile cu piper din dotare in momentul in care protestatarii din Piața Victoriei au inceput sa arunce in agenți cu obiecte contondente. Aceștia mai spun ca nu s-a dat un ordin pentru spray-uri. „Cei din Piața au forțat…

