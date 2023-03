Diasporezii votează cu AUR? Da, spun sondajele. Criza de idei genereaza un anume comportament politic pe cat de ridicol si caricatural pe atat de nenatural, sau de-a dreptul bizar. Robotul „Ion” pe care l-a prezentat premierul Nicolae Ciuca drept consilier al sau este un astfel de caz. Prima dezamagire: dupa prima aparitie s-a descoperit ca robotul „Ion” a plagiat. Nicio problema, se mai intampla. Prezentat in fata unor elevi, de la un liceu select din Bucuresti, tinerii nu si-au ascuns dezamagirea. „Ion”, dupa opinia lor, este slab pregatit, chiar prostut, departe de performantele actuale ale tehnologiei. Nu conteaza, se va perfectiona pe… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ION, prezentat pe 1 martie ca fiind primul consilier onorific al premierului Nicolae Ciuca, a primit in prima saptamana de la lansare aproximativ o jumatate de milion de mesaje si tag-uri in social media de la romani care doresc ca mesajele lor sa fie transmise mai departe Guvernului, transmite Agerpres.…

- ION a fost prezentat in ședința de guvern din 1 martie drept primul consilier onorific al prim-ministrului care foloseste inteligenta artificiala. In realitate, robotul este doar un proiect care nu a fost inca finalizat, iar dialogul cu premierul Nicolae Ciuca a fost doar o scena pregatita in avans.…

- ION a fost prezentat in ședința de guvern din 1 martie drept primul consilier onorific al prim-ministrului care foloseste inteligenta artificiala. In realitate, robotul este doar un proiect care nu a fost inca finalizat, iar dialogul cu premierul Nicolae Ciuca a fost doar o scena pregatita in avans.…

- Echipa din spatele ION, primul robot bazat Inteligența Artificiala, devenit consilier al premierului Nicolae Ciuca, și-a cerut scuze vineri dupa ce a fost acuzata de primaria Ciugud ca ar fi incalcat GDPR și ar fi luat fara acord in clipul de prezentare imaginea unei eleve dintr-un clip de prezentare…

- Pare o gluma, dar cand este vorba despre politica aceeasi veste poate fi si buna si rea in acelasi timp. Vestea buna este ca si dupa alegerile din 2024 cea mai plauzibila alianta de guvernare este PNL-PSD. Vestea proasta este ca dupa alegerile de anul viitor, adica in 2024, Romania va fi guvernata de…

- Premierul Dorin Recean va efectua prima sa vizita oficiala in afara tarii in Romania. El va pleca la Bucuresti in data de intai martie si va avea o intrevedere cu omologul sau Nicolae Ciuca. Informatia a fost confirmata de purtatorul de cuvant al Guvernului, Daniel Voda.

- Un protest anti-plagiat a avut loc marți dimineața in fața sediului Ministerului de Interne din București. Cațiva participanți la protest au purtat maștile lui Nicolae Ciuca, Sorin Cimpeanu, Lucian Bode sau Klaus Iohannis, informeaza G4Media. Ei au purtat și mesaje cu textul ”Plagiat = Furt”. Protestul…

- Se pare ca PSD se pregateste mult mai temeinic pentru rotativa la primul ministru decat o face PNL. Prin interventiile sale Marcel Ciolacu, liderul partidului, traseaza liniile directoare ale guvernului pe care il va conduce din luna mai. Dupa interventiile lui Marcel Ciolacu vine Paul Stanescu, secretarul…