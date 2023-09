„Diasporezii” primesc câte 2.500 euro ca să se întoară acasă. Cum poţi să le iei banii? „Diasporezii” au inceput sa revina acasa. Romanii plecati peste hotare s-au saturat sa traiasca si sa lucreze printre straini, astfel ca au revenit in tara. Peste jumatate dintre ei sunt persoane din grupa de varsta 25-55 de ani, o cincime sunt copii, iar restul persoane de 55+. Majoritatea sunt barbați, iar cei mai mulți dintre […] The post „Diasporezii” primesc cate 2.500 euro ca sa se intoara acasa. Cum poti sa le iei banii? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

