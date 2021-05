Diasporei nu-i mai pute România! Se vaccinează la Nădlac! Iata ca ”diasporezii” se inghesuie sa ia din nou contact cu patria mama, cea pe care o hulesc pe unde apuca. Dar, ce-i drept, doar pana la Frontiera. Pentru ca deja convoaie de autoturisme vin pana la Nadlac doar pentru a se vaccina in Romania! Beneficiind astfel de statutul de cetațean roman! Cel de care […] The post Diasporei nu-i mai pute Romania! Se vaccineaza la Nadlac! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 18 cetațeni din Afganistan, cu varste cuprinse intre 3 și 35 de ani, au fost prinși in Mehedinți, dupa ce au intrat ilegal in Romania, cu o barca pe care au cumparat-o din Serbia, traversand Dunarea. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii din Girla Mare, judetul Mehedinti, au descoperit in padure,…

- Opt cetațeni din Afganistan, Pakistan și Maroc au fost depistați de polițiștii de frontiera de la Nadlac II, ascunși in remorcile a doua camioane, incercand in acest fel sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Cele doua automarfare erau conduse de cetațeni turci. Acestea transportau, conform…

- Cinci cetațeni din Maroc au fost prinși la Punctul de trecere a frontierei Nadlac in timp ce incercau sa iasa din țara ascunși sub osiile a doua TIR-uri. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii din Nadlac au controlat doua TIR-uri conduse de un cetațean ceh și unul turc, care transportau diverse…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat, pe sensul de ieșire din Romania, 14 cetateni din Afganistan, Siria, Algeria, Maroc și Egipt care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Peste 50 de mii de persoane au trecut ieri granițele Romaniei Aglomerație la frontiera Nadlac, unde lumea asteapta pentru declaratii intre o ora si o ora si jumatate la un rand consistent, la minus sapte grade Celsius, unde nu se respecta regulile de distantare sociala, 14 februarie 2021.…

- Coloane de camioane s-au format, marti, in principalele puncte de trecere a frontierei cu Ungaria, pe sensul de iesire din Romania, la Nadlac II soferii fiind nevoiti sa astepte aproximativ doua ore, coloana formata pe autostrada fiind de aproximativ cinci kilometri. Potrivit aplicatiei…

- In ultimele 24 de ore, optsprezece cetateni din Afganistan, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, au fost depistati, ascunsi in patru automarfare, de catre politistii de frontiera de la Nadlac. Politistii de frontiera din Nadlac II au efectuat controlul amanuntit asupra a doua ansambluri…

- Politistii de frontiera din Bors, Nadlac I si Nadlac II au descoperit, la controlul de frontiera, trei autoturisme, precum si un tractor marca Class, in valoare totala de peste 301.000 lei, cautate de catre autoritatile din Germania si Franta. Potrivit IGPF, sambata, in jurul orei 01,00,…