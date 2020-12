Diaspora votează masiv: Prezență mai mare decât în țară Peste 200.000 de romani din afara tarii si-au votat, duminica, pana la ora 16,40, reprezentantii in noul Legislativ. Italia conduce la numarul de voturi exprimate in strainatate de romani. Numarul total de cetateni romani cu domiciliul in afara țarii care figureaza cu drept de vot la acest scrutin este de peste 740.000. Potrivit site-ului Autoritatii […] The post Diaspora voteaza masiv: Prezența mai mare decat in țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

