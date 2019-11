Diaspora votează: Câți români au votat până la ora 14.00 / Date BEC Peste 138.000 de romani au fost prezenti la urne, in strainatate, pana sambata la ora 14,00. In premiera, anul acesta, romanii din afara tarii au la dispozitie trei zile pentru a alege presedintele Romaniei la urne, in 835 de sectii de votare. Vineri s-a putut vota intre ora locala 12,00 si ora locala 21,00, iar sambata si duminica intre ora locala 7,00 si ora locala 21,00. Alegatorii care la ora 21,00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul de vot pot sa isi exercite dreptul de vot pana la ora locala… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

