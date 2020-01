Diaspora se intoarce acasa dupa sarbatori: doua ore de asteptare la iesirea din tara prin PTF Nadlac I si Nadlac II

Stiri pe aceeasi tema

- Timpii de asteptare la iesirea din tara prin punctele de trecere a frontierei Nadlac I (pe DN 7) si Nadlac II (pe autostrada paneuropeana) au ajuns la peste doua ore, sambata dimineata, cele doua puncte fiind folosite la capacitatea maxima pentru tranzitare. Conform aplicatiei online de monitorizare…

- Timpii de asteptare la iesirea din tara prin punctele de trecere a frontierei Nadlac I (pe DN 7) si Nadlac II (pe autostrada paneuropeana) au ajuns la doua ore, sambata dimineata, cele doua puncte fiind folosite la capacitatea maxima pentru tranzitare. Conform aplicatiei online de monitorizare…

- Timpii de asteptare la iesirea din tara prin punctele de trecere a frontierei Nadlac I (pe DN 7) si Nadlac II (pe autostrada paneuropeana) au ajuns la doua ore, sambata dimineata, cele doua puncte fiind fo...

- Timpii de asteptare la iesirea din tara prin punctele de trecere a frontierei Nadlac I (pe DN 7) si Nadlac II (pe autostrada paneuropeana) au ajuns la doua ore, sambata dimineata, cele doua puncte fiind folosite la capacitatea maxima pentru tranzitare, potrivit Agerpres.Conform aplicatiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca ii asteapta pe romanii de pretutindeni "acasa".VIDEO - Parlamentarii il BOICOTEAZA pe Klaus Iohannis: depune juramantul in fața unei sali aproape goale "Dragi romani de pretutindeni si noua ne este dor de voi si va asteptam cu…

- Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la iesirea din sediul DNA Timisoara, dupa cateva zeci de minute de audieri in calitate de martor in dosarul de coruptie de la vama Nadlac II, ca a respectat intotdeauna legea. "Am venit astazi (vineri n.r.) in calitate de martor…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Romanii din strainatate au spulberat orice așteptare cu privire la prezența la vot de la alegerile prezidențiale. Pana la ora 12:00, peste 380.000 de romani iși exprimasera opțiu...

- ENTUZIASM… Actorul Mircea Diaconu, omul Mircea Diaconu, romanul Mircea Diaconu. Trei fatete ale unui candidat la presedintie, nonconformist, UN OM apropiat de sufletele romanilor prin rolurile memorabile din zecile de filme in care a jucat, dar si prin prestatia avuta la Parlamentul European. Omul Mircea…