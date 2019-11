Diaspora, prezență fabuloasă a românilor la urne în două zile de vot. Într-o secție din Londra s-a făcut hora Atmosfera extraordinara in diaspora, unde prezența la urne in primele doua zile de vot este fabuloasa. Zeci de romani aflati intr-o sectie de votare din Londra s-au prins intr-o hora in jurul urnei de vot. Chiar daca ritmul a scazut simțitor in ultimele ore, cifrele arata un record absolut in ce privește participarea la un The post Diaspora, prezența fabuloasa a romanilor la urne in doua zile de vot. Intr-o secție din Londra s-a facut hora appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Votul pentru turul al doilea al alegerilor prezidetiale este in plina desfașurare in Diaspora. Pana la aceasta ora, potrivit datelor Biroului Electoral Central, cifrele arata o prezența mai mare la vot fața de primul tur. Pana vineri la ora 16.00, la sectiile din strainatate au votat 13.158 de romani,…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 16.00 au votat 33,44% din romanii din țara, numarul voturilor fiind de 6.093.433. Este o prezența mai ridicata decat la alegerile europarlamentare, cand pana la ora 16.00 au votat 31,29%% din alegatorii…

- Diaspora pastreaza si in cea de-a treia zi de alegeri prezidentiale acelasi ritm de vot. Astfel ca Duminica la ora 14.00, prezenta la sectiile din lume a depasit orice asteptari, se vorbeste chiar despre un record istoric. Ultimele date puse la dispozitie de BEC indica prezenta a peste 440.000 de romani…

- In primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 11.00 s-a inregistrat o prezența la urne, in țara, de 11,01%. Au votat in țara peste 2 milioane de romani, potrivit Biroului Electoral Central (BEC). Județele fruntașe sunt, pana la aceasta ora, Ilfov (cu 14,83%) și Teleorman (14,51%). CITEȘTE…

- Numarul romanilor care au votat in țara la primul tur al alegerilor prezidențiale a depașit, duminica dimineața, pragul de 500.000, potrivit datelor Biroului Electoral Central. Cei mai mulți votanți se inregistreaza in continuare in București. La ora 08.43, se inregistrau 510.285 de alegatori care votasera…

- Numarul romanilor care au votat in țara la primul tur al alegerilor prezidențiale a depașit, duminica dimineața, pragul de 500.000, potrivit datelor Biroului Electoral Central. Cei mai mulți votanți se inregistreaza in continuare in București. La ora 08.43, se inregistrau 510.285 de alegatori care votasera…

- Conform datelor de la Biroul Electoral Central, numarul romanilor care au votat in strainatate in primul tur al alegerilor prezidențiale a depașit, duminica dimineața, pragul de 300.000. Mai exact, au fost inregistrați 300.405 de alegatori din Diaspora, la ora 08.10. Cea mai mare prezența la vot este…

- Peste 91.000 de romani au votat vineri pana la ora 19.30, in prima de zi din cele trei dedicate votului in Diaspora pentru alegerea președintelui Romaniei. Dintre aceștia peste 56.000 au votat la secții. Cei mai mulți s-au prezentat in secțiile din Chișinau, Bruxelles și Roma. In Italia, Germania si…