Diaspora, o resursa esentiala. Antreprenori: Criza fortei de munca este mult mai grava decat cea economica

- Migratia este una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunta Romania in acest moment, alaturi de lipsa infrastructurii. Cu toate acestea, ca in orice problema, exista o oportunitate: intoarcerea romanilor ar putea aduce un bagaj civic care sa schimbe mentalitati, a spus Felix Patrascanu,…

- Lipsa fortei de munca afecteaza toate ramurile economiei si toate firmele, mici sau mari si a devenit o problema nationala. Grav este ca oamenii nu mai vor sa munceasca, spun conducatorii...

- Romania se va confrunta cu un dezastru din cauza lipsei fortei de munca in constructii in urmatorii trei-cinci ani, cand majoritatea licitatiilor publice vor trebui reluate, a declarat, marti, Cristian Erbasu, presedintele Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC), in cadrul unei conferinte…

- Sa gasesti un angajat profesionist, care sa stie meserie, sa aiba abilitati de comunicare si sa lucreze eficient in echipa este o adevarata provocare pentru Romania. Dupa ce s-au razboit pe salarii si facilitati, multe companii au trecut la o alta strategie, acum isi pregatesc singure viitorii angajati,…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in primul trimestru din 2018, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

