- The Motans (Denis Roabeș), artist Global Records, lanseaza piesa „Intamplator”, melodie emoționanta care vorbește despre iubire, dor și desparțire. Versurile sunt pline de sensibilitate, in registrul cu care artistul și-a obișnuit deja fanii: „M-ai omorat intamplator / Luandu-mi dragostea peste picior,…

- Piesa care va reprezenta Romania la Eurovision 2020 a fost aleasa duminica, la finalul unui show de aproape trei ore, care a avut loc la Buzau.Vezi și: Gabriela Firea face MARTURISIRI ȘOCANTE: mai mulți oameni politici CAUTAU actele medicale sa afle cat de bolnava era Cele cinci piese…

- Dupa un proces mult disputat și mediatizat de alegere a vocii care va reprezenta Romania la Eurovision 2020, s-a decis: Roxen va merge in marea finala din mai, de la Rotterdam. Alegerea unui nume aflat la inceput de drum in showbizul romanesc, fara o experiența considerabila in domeniu, a ridicat unele…

- Chiar daca este la inceput de drum in industria muzicala, Diana V este o artista care a descoperit muzica inca din copilarie și nu s-a mai desparțit de ea. Are un timbru vocal unic, o forța uluitoare in voce, insa este extrem de talentata și in ceea ce privește partea de compoziție. Diana V are 20 de…

- Global Records investește in permanența in muzica și le ofera artiștilor atat un mediu propice crearii pieselor care ajung in foarte scurt timp adevarate hituri in țara și in strainatate, cat și echipamente performante cu ajutorul carora ajung la rezultate care-i claseaza pe primele locuri in topurile…

- Aceste rinduri le-am scris pentru prieteni la inceput de an 2020, gindindu-ma la singuratate si depresie, flagelul generatiei mele si al copiilor ei. Nu ma asteptam ca un om atat de drag mie, Cristina Topescu, ne va parasi in debut de an, in plina singuratate. Poate moartea ei ar trebui sa fie o lectie…

- Matteo Politi, medicul cu opt clase care a fost prins și anchetat in urma cu cateva luni pentru ca profesa fara drept, a decis sa inceapa o noua cariera. Acesta s-a lansat in muzica, potrivit spynews.ro.Italianul Matteo Politi s-a apucat de cantat. Acesta și-a lansat prima melodie. Piesa se numește…

- Proiectul THE SESSION se incheie cu o piesa fresh și mult-așteptata de la Minelli – „BO$$”, care o prezinta pe artista intr-o poveste cu versuri in limba spaniola și romana, un mix care ii pune in valoare personalitatea. „BO$$ vorbește despre cei cu o atitudine exagerata, care se cred uneori mai mult…