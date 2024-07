Diana Maria, in varsta de 19 ani, este fata ucisa de urs la Bușteni. Tanara ieșeanca era indragostita de natura, iar din nefericire asta i-a adus sfarșitul. Diana si-a gasit sfarsitul pe traseul montan Jepii Mici din Bucegi. Tanara de 19 ani, mare iubitoare a muntelui, a fost atacata de urs sub privirile ingrozite ale […] The post Diana, tanara ucisa de urs sub ochii iubitului: mare iubitoare de munte, avea 19 ani si in iunie absolvise liceul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .