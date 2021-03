Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Diana Sosoaca i-a indemnat, joi, pe sustinatorii sai, sa iasa in strada vineri, de la ora 15, intr-un protest la nivel national. Apelul a fost facut intr-un material video distribuit pe un cont de Facebook, in conditiile in care Sosoaca se plang

- Scandal in centrul Capitalei. Diana Șoșoaca a ieșit, furioasa, la Arcul de Triumf din București. Senatorul AUR face apel la populația țarii sa iasa la protest. Cat va costa vaccinul in Romania: planul anunțat de senatoare. Diana Șoșoaca a ieșit in strada O noua zi, un nou scandal in care este implicata…

- Dan Bittman a revenit in atenția presei mondene cu o noi declarații care vor starni controverse in randul opiniei publice. De data aceasta subiectul abordat de artist nu mai este pandemia de COVID-19 , ci politica. Bittman s-a declarat recent un “fan” al fostei senatoare AUR, Diana Șoșoaca. Cantarețul…

- Un violator fugar se va intoarce la inchisoare, dupa ce jandarmii l-au prins, duminica, in timp ce se plimba pe o strada din Focșani, informeaza observatornews.ro . „Jandarmii vranceni din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil Focșani, au depistat pe strada Cuza-Voda din Municipiul Focsani, un barbat…

- Un barbat de 26 de ani, un om al strazii fara adapost, a fost injunghiat cu un cutit in plina strada, in apropierea Garii de Nord din Timisoara. Acesta nu a supravietuit atacului, astfel ca a decedat in ambulanta care a sosit pentru a-i acorda primul ajutor. Barbatul de 26 de ani a decedat…

- Diana Șoșoaca nu iși gasește liniștea pana cand nu va crea un adevarat razboi intre popor și autoritați. In urma incendiului de la Matei Balș, senatoarea AUR promite ca va face dreptate, cerandu-le cetaținilor sa iasa in strada pentru a lupta impotriva „tradatorilor”. Proteste impotriva lui Raed Arafat…

- Zeci de oameni au protestat, duminica seara, in fata Ministerului Sanatații, ca urmare a incendiului de la Spitalul „Matei Balș”, care a dus la decesul a șapte persoane. Persoanele prezente la protest au venit cu steaguri si cu vuvuzele. Oamenii au cerut o reforma a sistemului de sanatate, dar si asumarea…

- Imaginile cu mai mulți romani care s-au razboit pe strada, la Luton, in Anglia, au devenit virale pe rețelele de socializare. Inarmați cu sabii și bate, mai mulți barbați s-au atacat reciproc, iar cateva femei au incercat sa-i desparta, relateaza Ziarul Romanesc.Scandalul a izbucnit luni seara, 28 decembrie,…