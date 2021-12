Diana Șoșoacă vrea să cheme criminaliștii la Parlament. Acuzații de furt / Antena3 Diana Șoșoaca vrea sa depuna o plangere la Parlament, acuzand ca i-au fost furate mai multe bunuri personale, anunța Antena3. Diana Șoșoaca acuza faptul ca, ieri, 15 decembrie 2021, i-au fost furate mai multe bunuri personale in interiorul Parlamentului. Astazi, acesteia i s-a refuzat accesul in Judecatoria Sectorului 1, acolo unde se judeca procesul prin care soțul acesteia cere cercetarea sa in libertate, insa, in final a reușit sa intre pe holul instituției. Aceasta intenționeaza sa sune la 112 pentru a chema criminaliștii in cladirea Parlamentului. Conform celor spuse de aceasta,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

