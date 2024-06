Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca, liderul S.O.S., nu a mai avut rabdare și a mers la Bruxelles, la Parlamentul European, insoțita de Luis Lazarus. Cei doi sunt europarlamentarii care vor reprezenta S.O.S Romania in Parlamentul European. “Welcome Village este locul in care te duci sa te inregistrezi. Normal il face in…

- In urma centralizarii la BEC a peste 90% din voturile la europarlamentare, atribuirea celor 33 de mandate care revin Romaniei in Parlamentul European, pentru urmatorii... The post Partidul SOS Romania obține doua mandate la alegerile europarlamentare. Diana Șoșoaca și Luis Lazarus intra in Parlamentul…

- Foto: Timi Slicaru Nicusor Dan a castigat un nou mandat la Primaria Municipiului Bucuresti, obtinand 46,88% din voturi (262.349), dupa numararea voturilor din 1.021 de sectii, potrivit datelor incarcate de Autoritatea Electorala Permanenta, pe site-ul prezenta.roaep.ro. Conform rezultatelor partiale…

- Alegeri 2024: Mircea Geoana ar caștiga in fața lui Ciolacu, Ciuca sau Simion Aproape un sfert dintre alegatori ar opta pentru Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18.2% pentru Marcel Ciolacu (PSD), 13.5% pentru George Simion (AUR), 12.5% pentru Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5%…

- „Astazi suntem la guvernare, avem prim-ministru, avem o guvernare buna, si eu cred ca Marcel Ciolacu va fi unul dintre cei mai buni prim- ministri care i-a avut Romania. Sunt multe lucruri care s-au facut in perioada scurta, multe lucruri care nu se stiu si sigur ca noi ne dorim cu totii - cel putin…

- Europarlamentarul Mihai Tudose, vicepresedinte al PSD, a afirmat vineri, la Braila, ca un rezultat bun pentru social democrati la alegerile locale si europarlamentare din 9 iunie l-ar putea convinge pe presedintele partidului, Marcel Ciolacu, sa candideze in toamna la prezidentiale. El a subliniat faptul…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose spune ca șansele ca PSD și PNL sa aiba un candidat comun la alegerile prezidențiale sunt extrem de mari. Tudose spune ca decizia Romaniei nu este una strict interna, ci e vorba de un joc mult mai amplu, in care țara noastra trebuie sa demonstreze ca e un pol de stabilitate…